LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen LGS'nin ardından MEB sözel ve sayısal soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayınladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre LGS sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. LGS sonuçlarının tahminen saat 16.00 gibi erişime açılması bekleniyor.

LGS SÖZEL CEVAP ANAHTARI

https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/02130019_2019_SAYISAL_BOLUM.pdf

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.