Milyonlarca öğrencinin katılımıyla sonuçlanan LGS sınavının tercih dönemi geldi çattı. Tüm öğrencilerin ve velilerin aklında tek bir soru var "LGS tercihleri ne zaman bitiyor?" İşte LGS tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...

LGS TERCİH KILAVUZU

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan LGS sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Toplam 2 oturumdan oluşan sınavın sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise tercih dönemi başladı. İşte tercih kılavuzu

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 24 Haziran 2019 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 25 Haziran 2019 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 27 Haziran-12 Temmuz 2019 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması 01-12 Temmuz 2019 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 22 Temmuz 2019 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 19-23 Ağustos 2019 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 26-29 Ağustos 2019 Yatılılık Alınması Başvurularının Okul ve Kurumlarca 06 Eylül 2019 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 09 Eylül 2019 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

TERCİH İŞLEMLERİ

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar

Ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

LGS tercihleri 1 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS tercihleri son tarihi ise 12 Temmuz olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Öte yandan LGS 2019 tercih robotu da erişime açıldı. Böylelikle öğrenciler tercih listelerini bu robotu kullanarak belirleyebilecekler.

LGS TERCİH ROBOTU

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