04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla sonuçlanan LGS sınavının tercih dönemi geldi çattı. Tüm öğrencilerin ve velilerin aklında tek bir soru var "LGS tercihleri ne zaman bitiyor?" İşte LGS tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...
LGS TERCİH KILAVUZU
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan LGS sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Toplam 2 oturumdan oluşan sınavın sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise tercih dönemi başladı. İşte tercih kılavuzu
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
TARİH
İŞLEM
24 Haziran 2019
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
25 Haziran 2019
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
27 Haziran-12 Temmuz 2019
Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve
işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
01-12 Temmuz 2019
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2019
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının
Alınması
26-29 Ağustos 2019
Yatılılık Alınması
Başvurularının
Okul
ve
Kurumlarca
06 Eylül 2019
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2019
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
TERCİH İŞLEMLERİ
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.
Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar
Ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
LGS tercihleri 1 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS tercihleri son tarihi ise 12 Temmuz olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Öte yandan LGS 2019 tercih robotu da erişime açıldı. Böylelikle öğrenciler tercih listelerini bu robotu kullanarak belirleyebilecekler.
LGS TERCİH ROBOTU
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