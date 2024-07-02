LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler için son gün 17 Temmuz 2024.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU 2024

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.