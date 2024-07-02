LGS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman, kaç tercih hakkı var? MEB LGS tercih kılavuzu 2024
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihleri tamamlamayan adaylar LGS tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman ve kaç tercih hakkı var sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB 2024 LGS tercih işlemleri
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LGS tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri tamamlanıyor. LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman, kaç tercih hakkı var? MEB LGS tercih kılavuzu 2024
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler için son gün 17 Temmuz 2024.
e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.
Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU 2024
Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.
Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
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LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILACAK?
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde Merkezî Sınav ile öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecektir.
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LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.