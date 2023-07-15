2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih süreci 19 Temmuz saat 17.00'de sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. LGS taban puanları ve sınav sonuçlarını dikkate alarak tercihlerini yapan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte 2023 LGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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LGS tercih maratonunda son günlere girildi. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerin tamamlanmasının ardından LGS sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrilecek. Peki, "2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar24 Temmuztarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
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LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.