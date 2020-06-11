LGS 2020 sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle LGS sınavına eğitim gördükleri okullarda gireceği açıklanmıştı. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

LGS sınav giriş belgesi 2020 e-okul sistemi üzerinden alınacak. Sınav giriş belgesi sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numaralarına göre masalarına bırakılacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında LGS sınavıyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı. Bakan Selçuk, " Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemiyoruz. O yüzden maskeyi yenileyeceğiz. İkinci bir maske vereceğiz." Yerlerine oturduktan sonra sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkarabilirler. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını istemiyoruz. O yüzden maskeyi yenileyeceğiz. "