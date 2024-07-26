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        Haberler Gündem Eğitim LGS şampiyonlarının liseleri belli oldu - Haberler

        LGS şampiyonlarının liseleri belli oldu

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Erkek Lisesi, 500 taban puanla kontenjanını kapatarak en yüksek puanla öğrenci alan lise oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:35
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        LGS şampiyonlarının liseleri belli oldu
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        Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. 28 Haziran-17 Temmuz'da yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'unu doldurdu, yerleştirme oranı olarak ise yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.

        Bu kapsamda İstanbul Erkek Lisesi bu yıl 150 kontenjanının tamamını 500 tam puan alan lise öğrencileriyle doldurarak en yüksek puanla öğrenci alan lise oldu. Geçen yılın birincisi Galatasaray Lisesi ise 495 taban puanla ikinci sıraya geriledi.

        Anadolu ve fen liselerindeki sıralamada en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler 494,81 puanla Kabataş Erkek Lisesi üçüncü olurken, Ankara Fen Lisesi 494,52 puan ile dördüncü, İzmir Fen Lisesi 492 puanla beşinci, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile İzmir Atatürk Lisesi 490'er puanla altıncı, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 489,33 puanla yedinci, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,19 puanla sekizinci, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi 488,63 puanla dokuzuncu, Tofaş Fen Lisesi ise 488,34 puanla onuncu oldu.

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        Sınavda yüksek puan alan öğrencilerin ağırlıklı olarak eğitim dili Almanca olan İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesini seçmeleri dikkati çekti.

        BAYKAR MİLLİ TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ALANINDA İLK SIRADA

        Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en yüksek puanla öğrenci alan mesleki ve teknik lise oldu. Lise, bilişim teknolojileri alanında 489 taban puanla ilk sıraya yerleşti.

        Bu liseyi taban 477 puanla havacılık ve uzay teknolojisi alanı ile Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 473 puanla siber güvenlik alanı ile Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 468 puanla elektrik-elektronik teknolojisi alanı ile ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 456 puan ve aynı alanla ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

        "ALMANYA'DAKİ ÜNİVERSİTELER C1 DÜZEYİNDE DİL YETERLİLİĞİ İSTİYOR"

        Yurt dışı eğitim uzmanı İrem Turgut, Türkiye'de son yıllarda ailelerin çocukları için lise sonrasında Almanya'daki üniversiteleri seçtiğini, bu yüzden lise döneminde Almanca eğitim veren okullara yönelim olduğunu belirtti.

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        Almanya'daki devlet üniversitelerine uygun ücretle kayıt olunabildiğini aktaran Turgut, "Tercihlerin bu yönde olmasının birinci sebebi bu bence. Yani aslında ücretsiz gibi eğitim alıyorlar. O sebeple de özellikle mühendis olmak isteyen Türkiye'deki öğrenciler çok fazla buraları tercih ediyor." dedi.

        Turgut, bu liseleri tercihlerin ikinci sebebinin ise Almanya'daki üniversitelerin öğrencileri kolay kabul etmesi olduğunu, Almanya'daki üniversitelerin C1 düzeyinde dil yeterliliği istediğini ifade ederek, "LGS'de çocukların, Almanca eğitim veren liseleri seçmesindeki temel sebep dil yeterliliğine sahip olarak eğitimlerini tamamlamaları" diye konuştu

        İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan da 500 tam puanlı öğrencileri kabul etmekten gurur duyduklarını belirtti.

        Son yıllarda Almanca eğitim veren okullara tercihte bir çıkış olduğunu ifade eden Arslan, "Akademik başarının yanında sosyal başarı da çok önemlidir. Çocuklar akademik başarıda birinci olmuşlar ama hayat başarısında da etkili olabilmeleri için kendi kültürümüzün, kimliğimizin, zenginliğimizin farkında, aynı zamanda dünyadaki tüm gelişmelere de hakim olarak ülkemize, dünyaya ve insanlığa değer katacak bireyler olmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

        "116 YILLIK KÖKLÜ VE GÜZİDE BİR OKULUZ"

        Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, Almanca ve İngilizce eğitim verdiklerini, her iki bölümde de yıllara dayanan bir yükselişin olduğunu bildirdi.

        Lisenin neredeyse üniversite formatında eğitim verdiğini söyleyen Bayrak, Kabataş Erkek Lisesinin en önemli avantajının aynı anda uluslararası programları en çok uygulayan okul olduğunu belirtti.

        Okuldaki sosyal kulüplerin çok güçlü olduğunu, geleneksel faaliyetleri bulunduğunu ifade eden Bayrak, "116 yıllık köklü ve güzide bir okuluz" dedi.

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