2020 LGS Ocak ayı örnek soruları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor. LGS Ocak ayı örnek soru kitapçığı haberimizde...

2020 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

OCAK AYI ÖRNEK KİTAPÇIK SAYISAL

OCAK AYI ÖRNEK KİTAPÇIK SÖZEL

LGS SINAVI NE ZAMAN 2020

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.