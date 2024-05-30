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        Haberler Bilgi Yaşam LGS ne zaman? MEB 2024 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? LGS’ye kaç gün kaldı?

        LGS ne zaman? MEB 2024 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

        MEB sınav takvimi ile LGS sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav süresi, saati ve tarihi gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak. Peki LGS ne zaman? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? İşte lise sınavına ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:47
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        • 1

          Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki oturum halinde çoktan seçmeli 90 sorunun sorulacağı söz konusu sınav öncesi adaylar LGS sınav tarihi, süresi ve dakikası gibi bilgileri araştırıyor. Peki LGS ne zaman? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?

        • 2

          LGS NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl Lise Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

          LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

          LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

        • 3

          LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

          Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

          Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

          Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

          Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

          LGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

        • 5
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