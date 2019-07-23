LGS nakil işlemleri ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzunda yer alıyor. LGS nakil işlemleri, istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için oldukça önemli bir şans. Doğru taban puanı ve kontenjan taramasıyla öğrenciler daha çok istedikleri okullara yerleşme şansı yakalayabilir. LGS nakil işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

E OKUL LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

E okul sistemi dün açıklanan LGS sonuçlarının ardından öğrenci ve veliler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. E okul ile sabah açıklanan LGS sonuçları öğreniliyor. Ayrıca MEB'in yayımladığı LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar da e okul üzerinden öğreniliyor. E okul giriş sayfasına ve boş kontenjanlar ile taban puanlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, 22 TEMMUZ 2019 TARİHLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YEREL YERLEŞTİRME 22 TEMMUZ 2019 TARİHLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE, TERCİHE YERLEŞEN EN SON ÖĞRENCİNİN YERLEŞTİRİLME TABAN BİLGİLERİ VE TERCİH BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİNDE YÜZDE 100'E YAKIN DOLULUK SAĞLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu imam hatip liseleri yüzde 99,9, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

LGS'DE TÜRKÇE, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BAŞARISI ARTTI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan ön rapora göre, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin geçen yıl 8,80 olan matematikteki doğru cevap sayısı ortalaması bu yıl 11,14'e çıktı.



2019 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan ön raporda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı. Buna göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 29 bin 555 öğrenciden 439 bin 419'u tercih yaptı. Bu öğrencilerden 138 bin 993'ü, tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleşti.



Merkezi sınav sonucunda yerleşen öğrencilerin, soru sayısı 20 olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları geçen yıla göre arttı. Geçen yıl 17,31 olan Türkçe doğru cevap sayısı ortalaması 17,42'ye, 14,47 olan fen bilimleri ortalaması 15,62'ye, 8,80 olan matematik ortalaması 11,14'e yükseldi.



Doğru cevap ortalamalarına bakıldığında en yüksek artış matematik alt testinde gerçekleşti. Öğrencilerin, 10 soru bulunan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,32, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 8,89, Yabancı Dil alt testinde ise 7,83 olarak hesaplandı.



Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının göstergesi olan okul başarı puanları (OBP) ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edildi.



KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN BAŞARILI

Öğrenciler, 20 soru bulunan alt testler arasında, en yüksek ham puan ortalamasına Türkçe'de sahip olurken, en düşük ham puan ortalamasını Matematik'te yaptı. Soru sayısı 10 olan alt testlerde ise öğrenciler, en yüksek ham puan ortalamasını T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te, en düşük ortalamayı ise Yabancı Dil'de yaptı.



Merkezi olarak yerleşen öğrenciler arasında kız öğrenciler tüm alt testlerde erkeklerden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip oldu. Kız öğrenciler Türkçe'de 20 soruda 17,46 ortalama yaparken, erkeklerin ortalaması 15,92'de kaldı. Kızlar, 20 soru bulunan Matematik'te 10,29, Fen Bilimleri'nde 14,74 ortalamaya sahip oldu. Erkeklerin Matematik testindeki ortalaması 9,83, Fen Bilimleri'ndeki ortalaması da 14,10 oldu.



Kız öğrenciler, 10 sorunun yer aldığı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 9,29, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 8,70, Yabancı Dil'de 8 ortalama yaptı. Erkek öğrencilerin ham puan ortalaması ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 8,99, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 8,42, Yabancı Dil'de 6,81 olarak belirlendi.



MERKEZİ SINAV PUANI DAĞILIMLARI

Yerleşen öğrencilerden merkezi sınav puanı 100-199 aralığında olanların oranı yüzde 0,2, 200-299 aralığındakilerin yüzde 7, 300-399 aralığındakilerin yüzde 28,90 ve 400-500 aralığındakilerin oranı da yüzde 63,90 oldu.



Öğrencilerin, 430-439 ve 440-449 puan aralıklarında bulunma oranlarının görece birbirine yakın ve yüzde 8'in üzerinde olduğu belirlendi. Dağılımda yoğunluğun en fazla bulunduğu puan aralığı ise 440-449 oldu.



OKUL TÜRÜNE GÖRE TERCİH DAĞILIMLARI

Merkezi yerleşenlerin okul türüne göre tercihleri incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 46,2'si fen liselerini birinci tercihine yazarken, yüzde 29,1'i Anadolu, yüzde 10,9'u da mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih etti.



Merkezi sınavla yerleşenlerin 2, 3, 4 ve 5'inci tercihlerinin Anadolu liselerinde yoğunlaştığı görüldü. Bu tercihlerde fen liselerinin yazılma oranı Anadolu liselerinin gerisinde kaldı.



Öğrencilerin yüzde 5,8'i yalnızca 1 tercih yaparken, yüzde 49'u en fazla 4 tercihte bulundu.