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        Haberler Gündem Eğitim LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav tamamlandı. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda, yurt dışında 11 sınav merkezinde sözel ve sayısal alan olmak üzere iki oturumda gerçekleşti. LGS sınavının soru ve cevap anahtarları yayımlanırken, sonuçlar 28 Haziran'dan açıklanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:16
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        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

        Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

        Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alındı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

        TÜM KONULAR SINAV KAPSAMINDA

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        Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

        İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

        İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

        LGS SORU VE VE CAVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        LGS soruları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

        LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu bildirilerek, iki oturum halinde düzenlenen sınavın 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda 35 salonda yapıldığı kaydedildi.

        Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyuruldu.

        Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.

        LGS SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

        Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

        Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek."

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        #lise sınavı
        #LGS sınavı
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