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LGS gözetmen başvuru ekranı: LGS salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS 2022 LGS gözetmen ücreti ne kadar?

LGS gözetmen başvuru ekranı: LGS salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Liselere Geçiş Sınavına az bir süre kala LGS gözetmen başvuru ekranı, sınavda görev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Öğretmenler LGS sınavı kapsamında salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen görevlerini üstlenecekler. İşte, LGS salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen başvuru ekranı...

30.05.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS sınavına sayılı günler kala LGS gözetmenlik başvuru ekranı da erişime açıldı. Sınavda görev almak isteyen öğretmenler MEBSİS üzerinden başvuruda bulunabilecekler. İşte, 2022 LGS salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorusunun cevabı ve konuyla ilgili merak edilenler...

  • 2022 LGS GÖZETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Liselere Geçiş Sınavında salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler başvurularını MEBSİS zerinden gerçekleştirebilecekler. 

    LGS GÖZETMEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • LGS GÖZETMEN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    5 Haziran günü düzenlenecek olan LGS için gözetmen başvuruları 20 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.

  • LGS GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?

    Liselere Geçiş Sınavı için öğretmenler salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olmak üzere 3 farklı görevi üstlenecekler. 

    Salon Başkanı – 327,26 TL

    Gözetmen – 317,34 TL

    Yedek Gözetmen – 238,01 TL

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