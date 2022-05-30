LGS sınavına sayılı günler kala LGS gözetmenlik başvuru ekranı da erişime açıldı. Sınavda görev almak isteyen öğretmenler MEBSİS üzerinden başvuruda bulunabilecekler. İşte, 2022 LGS salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorusunun cevabı ve konuyla ilgili merak edilenler...