LGS başvuruları sürüyor! LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Liselere yerleşme sürecinde kritik adım olan LGS sınavı için başvuru süreci araştırmaları devam ediyor. 15 Haziran 2025'te düzenlenecek sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden yapabiliyor. Peki, MEB kılavuzu ile 2025 LGS başvurusu nasıl, nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte 2025 MEB kılavuzu ile LGS başvuru tarihleri...
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 15 Haziran 2025’te yapılacak sınavın başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek bu sınav, milyonlarca gencin hayalini kurduğu liselere yerleşmesine olanak tanıyacak. Peki, LGS başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
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LGS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek LGS başvuruları, 2 Nisan Çarşamba günü başladı ve 16 Nisan’da sona erecek.
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LGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Lise sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 02‐16 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.
Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.
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LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.
- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak
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LGS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),
- Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,
- Onaylı Denklik Belgesi,
- "Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nun (EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,
Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.
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LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Lise sınavı başvuruları için herhangi bir ücret ödenmeyecek.
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GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.