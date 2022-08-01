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LGS 1.nakil sonuçları AÇIKLANDI! MEB ile LGS 2022 lise 2.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS Lise 2.nakil başvuru tarihleri

LGS 2.tercih sonuçları açıklandı mı, LGS 2022 lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 lise nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih LGS'ye giren adaylar tarafından takip ediliyor. LGS 1.nakil başvuruları, 25 Temmuz ve 29 Temmuz günleri arasında gerçekleştirildi. MEB, heyecanla beklenen LGS 2.tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 1.nakil tercih sonuçları ve LGS 2.nakil başvuru tarihleri...

01.08.2022 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS lise tercih sonuçları, Liselere Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Haziran ayının başında gerçekleştirilen 2022 LGS sınavının ardından 1.nakil tercih başvuruları 25 ile 29 Temmuz günleri arasında alındı. Gözler "LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, LGS lise 2.nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

  • LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

  • LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

  • LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

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