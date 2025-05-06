LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025 LGS sınav giriş yerleri belgeleri henüz yayınlanmadı. MEB’in sınav takvimine göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini bu belgeler aracılığıyla öğrenebilecek. Belgeler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler sınava girerken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya yeni kimlik kartı) bulundurmak zorunda.