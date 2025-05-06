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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2025 ne zaman? MEB takvimi ile LGS sınav tarihi açıklandı! LGS sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

        LGS ne zaman? MEB takvimi ile LGS tarihi açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvurular 16 Nisan tarihinde sona erdi. 2025 yılında sınava katılacak olan ortaokul 8. sınıf öğrencileri, şimdi gözlerini sınav tarihi ve giriş belgelerine çevirmiş durumda. LGS'nin ne zaman yapılacağı ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. İşte LGS hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:09
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        • 1

          Türkiye genelinde binlerce 8. sınıf öğrencisi, liseye geçişin en kritik adımı olan LGS için geri sayıma başladı. 16 Nisan’da tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler şimdi 2025 LGS sınav tarihine ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...

        • 2

          2025 LGS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

          Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, iki oturum halinde düzenlenecek: Birinci oturum (sözel bölüm) saat 09:30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek; ikinci oturum (sayısal bölüm) ise saat 11:30’da başlayarak 80 dakika süre tanınacak.

        • 3

          LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          2025 LGS sınav giriş yerleri belgeleri henüz yayınlanmadı. MEB’in sınav takvimine göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

          Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini bu belgeler aracılığıyla öğrenebilecek. Belgeler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler sınava girerken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya yeni kimlik kartı) bulundurmak zorunda.

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