LGS 2023 SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2023 başvuruları için öğrenciler heyecanla bekleyior. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre LGS sınav tarihinin belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak" dedi.

Açıklamaya göre LGS başuruları 3-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak.