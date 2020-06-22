LGS 2020 soruları ve cevap anahtarı, cumartesi günü sınava giren öğrencilerin gündeminde. LGS sınavı cumartesi saat 09.30'da başladı ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri ile birlikte sınavlarını gerçekleştirdi. MEB tarafından açıklanan 2020 LGS soruları ve cevap anahtarını, öğrencilerin kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak başarılarını tahmin etmeleri için önemli. LGS 2020 soruları ve cevap anahtarı haberimizde...

LGS 2020 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Cumartesi günü sınavın ardından LGS soru ve cevapları yayımlandı. Böylece öğrenciler doğru cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyor.

LGS SÖZEL BÖLÜMÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS SAYISAL BÖLÜMÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, LGS sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.