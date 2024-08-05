LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB ile 2024 LGS lise 2. nakil sonuçları sorgulama MEB e-Okul ekranı
Lise tercih sonuçlarına göre istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. nakil ek yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Heyecanla beklenen LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2024 MEB LGS 2. nakil sonuç sorgulama ekranı...
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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda 5 Ağustos'ta ilan edildi. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler ‘’LGS lise 2. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, MEB LGS 2. nakil ek tercih sonuçları sorgulama e-Okul ekranı...
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2024 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada ‘’Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.’’ ifadelerine yer verildi.
Aşağıdaki linkten sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
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NAKİL KOMİSYONLARI YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos 2024 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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