HABERTURK.COM

LG Electronics (LG), IFA 2022'de teknoloji destekli giysi bakım ürünleri LG Styler ShoeCase ve ShoeCare'i tanıttı. Şirketin hijyeni artıran TrueSteam teknolojisiyle donatılan LG'nin ayakkabı şekillendirme ve bakım kutusu çözümü ayakkabı bakım ve depolama olanağını bir arada sunuyor.

Şeffaf panelli LG Styler ShoeCase, 360 derece dönebilen iç raflarıyla ayakkabı depolamak için bir çözüm olarak sunuluyor. Styler ShoeCase, neme ve kumaşı solduran UV ışığına karşı koruma da sağlıyor.

LG'nin IFA'da ilk kez sahneye çıkan buhar teknolojisine sahip bir giysi bakım çözümü olan LG Styler ShoeCare, LG’nin TrueSteam teknolojisini kullanıyor. Ürün ayrıca, nemi emmek ve ayakkabılardaki kokuları gidermeye yardımcı olmak için Zeo-Dry filtresinin zeolitin emici özelliklerinden yararlanıyor.

37 DAKİKADA 4 ÇİFT AYAKKABIYI YENİLİYOR

LG Styler ShoeCare çözümü, 10 farklı opsiyonuyla deri, süet ve spor ayakkabı dahil olmak üzere çeşitli ayakkabı türlerinin bakımını optimize ediyor. Çözüm, ayakkabının tipine ve kumaşına bağlı olarak, ayakkabıyı yenilemek için TrueSteam kullanımını kontrol ediyor. Verilen bilgiye göre LG'nin sessizlik (35 desibel) ve verimlilik odaklı ürünü, 37 dakikada (standart opsiyon), dört çift ayakkabıyı yenileyebiliyor.

Kullanıcılar, LG Styler ShoeCase ve ShoeCare için ve ThinQ uygulaması aracılığıyla çeşitli hizmetlere de erişebiliyor. LG'nin sezgisel uygulaması, kullanıcıların Styler ShoeCase ve ShoeCare'i uzaktan kontrol etmelerine ve izlemelerine olanak tanıyor.