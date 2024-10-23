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        Haberler Yemek Yapma Lezzet garantili ev yapımı schnitzel tarifi: Avusturya mutfağını evinize taşıyın!

        Lezzet garantili ev yapımı schnitzel tarifi: Avusturya mutfağını evinize taşıyın!

        Schnitzel, altın sarısı kızarmış dışı ve yumuşacık içiyle her damak zevkine hitap eden bir lezzet. Evde schnitzel yapmanın püf noktalarını öğrenmek ve kendi mutfağınızda bu klasik Avusturya yemeğini denemek için işte ihtiyacınız olan tarif!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:00
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        • 1

          Schnitzel, Avusturya mutfağından dünyaya yayılan lezzetli bir kızarmış et yemeğidir. Geleneksel olarak dana etiyle yapılır, ancak tavuk ve hindi gibi farklı et çeşitleriyle de hazırlanabilir. İşte ev yapımı schnitzel tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          4 dilim dana antrikot veya tavuk göğsü (ince dövülmüş)

          1 su bardağı un

          2 adet yumurta

          1 su bardağı galeta unu

          Tuz ve karabiber

          Kızartma için sıvı yağ (ayçiçek yağı veya zeytinyağı tercih edilebilir)

          Limon dilimleri (servis için)

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          İlk olarak, et dilimlerini iyice inceltmek için bir et dövücüyle her iki tarafını da dövün.

          Etler yaklaşık yarım santimetre kalınlığında olmalıdır. Ardından her iki tarafını da tuz ve karabiberle tatlandırın.

        • 4

          Geniş bir tabakta unu, başka bir tabakta çırpılmış yumurtaları ve son olarak galeta ununu ayrı ayrı hazırlayın.

          İnce dövülmüş et dilimlerini önce una bulayın, ardından yumurtaya batırın ve son olarak galeta ununa iyice bulayın.

        • 5

          Her dilimi kapladıktan sonra fazla galeta ununu silkeleyin.

          Geniş bir tavada yeterli miktarda sıvı yağı ısıtın.

        • 6

          Yağ iyice ısındığında schnitzel dilimlerini ekleyin ve her iki tarafını altın sarısı olana kadar 3-4 dakika kızartın.

          Kızartma işlemi tamamlandığında kağıt havlu üzerine alınarak fazla yağı süzdürülür.

        • 7

          Schnitzel’i limon dilimleri ile sıcak olarak servis edin. Yanında patates salatası, kızartılmış patates veya mevsim salatası ile sunulabilir.

          Afiyet olsun! Ev yapımı schnitzel tarifi ile kendi mutfağınızda kolayca bu lezzeti yakalayabilirsiniz.

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