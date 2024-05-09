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        Haberler Yaşam Lezzet atlası: Dünyadaki 20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 yemeği!

        Lezzet atlası: Dünyadaki 20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 yemeği!

        Dünyanın farklı coğrafyalarında keşfedilmeyi bekleyen lezzetler var. Her biri kendine özgü tatlar ve kültürel miraslar barındıran bu yemekler, deneyenlerin damaklarını şenlendiriyor. Bu lezzetler tatları kadar ülkelerin kültürlerini keşfetmek için de birebir. İşte, sizin için hazırladığımız lezzet atlası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 00:34
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        • 1

          Dünyanın dört bir yanından, tadına doyulmaz 20 yemeği sizin için listeledik! Her biri bir kültürün tadını, dokusunu ve mirasını taşıyor. İster sokak lezzetlerini, ister geleneksel yemekleri keşfetmek isteyin, bu liste her damak tadına hitap ediyor. İşte, 20 ülke ve 20 lezzeti!

        • 2

          1. VİETNAM: PHO

          Yemek, Vietnam kültürünün önemli bir unsurudur. Her köşede, lezzetli ev yapımı yemek çeşitleri sunan pazarları görebilirsiniz. Erişte ve çiğ etle doldurulmuş, et suyu bazlı bir çorba olan Pho, günün her saatinde, hatta kahvaltıda bile sunulur.

        • 3

          2. TAYLAND: TOM YUM ÇORBASI

          Tom Yum "ekşi/baharatlı çorba" anlamına gelir ve Tayland'ın en popüler çorbasıdır. Bunu iki farklı şekilde sipariş edebilirsiniz: Hindistan cevizi sütü ile (tom yum goong nam khon) veya olmadan (tom yum goong nam sy).

        • 4

          3. İSPANYA: PAELLA

          Tavuk, sosis, karides, safran ve patates gibi malzemelerle hazırlanan bu İspanyol pilav yemeği başka hiçbir şeye benzemiyor. Yemek, iki ana bileşenin (safran ve pirinç) yetiştiği Valensiya bölgesinden çıkmıştır.

        • 5

          4. GÜNEY KORE: BULGOGİ

          Bulgogi kelimenin tam anlamıyla "ateş eti" anlamına gelir ve hafif tatlı lezzetini şeker ve soya sosu turşusundan alır. Kesimden sonraki bir gün içinde tüketilir.

        • 6

          5. POLONYA: CHLODNİK

          Yazın vazgeçilmezi olan Polonyalı chlodnik, canlı pembe rengiyle serinletici bir soğuk pancar çorbasıdır. Salatalık, turp, sade yoğurtla tatlandırılan ve üzerine haşlanmış yumurta eklenerek sağlıklı bir alternatif olarak ülkede sıkça tüketilir.

        • 7

          6. FAS: B'STILLA (PASTİLLA)

          Bu hafif tatlı turtanın şaşırtıcı geleneksel malzemesi güvercindir, ancak artık ağırlıklı olarak tavuk veya bıldırcın ile yapılmaktadır. Üzerine ise şekerleme şekeri ve tarçın ekleniyor. Bu da bu yemeği aynı anda tatlı, tuzlu ve baharatlı bir lezzet haline getiriyor.

        • 8

          7. JAPONYA: RAMEN

          Japon rameni, soya sosu veya miso ile tatlandırılmış et suyunda servis edilen Çin usulü eriştelerden oluşur. Japonya'nın her bölgesinin kendine özgü bir çeşidi vardır ve malzemeler haşlanmış yumurtadan mısıra kadar çeşitlilik gösterir.

        • 9

          8. İTALYA: DERİN YAĞDA KIZARTILMIŞ ZEYTİN

          İkonik İtalyan yemeği denildiğinde akla ilk gelen yiyecekler makarna ve pizzadır. Fakat derin yağda kızarmış zeytin de sıkça tüketilen yiyeceklerden. Yemek İtalya'nın güney bölgesinde Ascoli-Piceno adlı bir kasabada ortaya çıktı ve o zamandan beri yayıldı.

        • 10

          9. MACARİSTAN: GULAŞ

          Gulaş, Macarca'da kelimenin tam anlamıyla "Çoban" anlamına geliyor çünkü bu yemek genellikle tarlalarda sığırların sürüldüğü sırada tüketiliyordu. Ancak etli güveç, 16. yüzyılda Türklerin ülkeye gelip kırmızı biberi tanıtmasına kadar zengin kırmızı rengini alamamıştı. Ardından kırmızı bibe de eklenerek son halini aldı.

        • 11

          10.YUNANİSTAN: SPANAKOPİTA

          Bu lezzetli ıspanaklı ve beyaz peynirli turta, neredeyse 400 yıl önce ortaya çıkan bir Yunan yemeğidir. Ülkedeki hemen hemen her fırında taze yapılmış spanakopita bulabilirsiniz.

        • 12

          11. FRANSA: MAKARON

          Fransa'nın en çok satan hamur işi olan bu kurabiyenin çeşitli tatları bulunuyor. Çeşitli meyve aromaları, vanilya ve çikolatalı makaron Fransa'da uğrayabileceğiniz her pastade satılıyor.

        • 13

          12. FİNLANDİYA: SQUEAKY CHEESE

          Finlandiya dışında herhangi bir yerde "Leipäjuusto" veya Fin gıcırdayan peynirini bulmanız pek mümkün değildir. Yumuşak peynir en çok tavada kızartılır ve tatlı olarak veya kahvenin yanında cloudberry reçeli ile servis edilir.

        • 14

          13. KANADA: POUTİNE

          Sos, patates kızartması ve peynirli lorlar! Bu lezzetli karışım ABD'de bulunsa da Kanada'da çok daha popüler durumda. Bazı restoranlarda bu karışımın 100'den fazla çeşidi bulunuyor.

        • 15

          14. BREZİLYA: PUDİM

          Pudim tam olarak börek gibi görünüyor ancak daha yumuşak bir dokuya sahip. Pudim ana yemek sonrası ikram edilen bir tatlı olabildiği kadar ana yemeğin kendisi de olabiliyor.

        • 16

          15. AVUSTURYA: APFELSTRUDEL

          Apfelstrudel veya "Viyana elmalı turtası" klasik Amerikan elmalı turtasının yakın kuzenidir. Tart elma, lezzetli bir kombinasyon için tatlı hamurla eşleştirilir. Avusturyalılar özellikle öğleden sonra kahveleriyle birlikte bu tatlıyı tüketmeyi severler.

        • 17

          16. AVUSTRALYA: ETLİ TURTA

          Avustralyalılar etli turtayı gerçekten çok seviyorlar; her yıl milyonlarca turta tüketiyorlar, bunu hareket halindeyken yanlarına alıyorlar veya bir kafede tadını çıkarıyorlar. Eğer siz de etli turta yiyecekseniz yerel halkın yaptığı gibi üzerine domates sosu dökmeyi tercih edebilirsiniz.

        • 18

          17. İNGİLTERE: BİFTEK VE BÖBREK TURTASI

          Biftek ve böbrek turtasının aslında kuzu böbreklerinden yapıldığını denemeden önce bilmeniz gerekir. Britanyalılar ağızda eriyen dokuyu ve lezzetli tadı severler. Yanında ise mutlaka bezelye ve havuç gibi sebzeler tüketirler.

        • 19

          18. GÜNEY AFRİKA: BİLTONG

          Biltong, sığır eti ve devekuşu da dahil olmak üzere çeşitli baharatlı, kurutulmuş ve işlenmiş etlerden yapılır. Genellikle atıştırmalık olarak yenir ve kurutulmuş dana etinin daha tuzlu bir versiyonu gibi tadı vardır. Yerlilerin çoğu et şeritlerini doğrayıp güveçlere veya keklere de ekliyor. Ülkede ayrıca biltong aromalı peynir çeşitleri ve patates cipsi de tüketiliyor.

        • 20

          19. İSVİÇRE: ÇİKOLATA

          Dünyanın dört bir yanındaki yemek meraklısı ülkeleri düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen İsviçre olmayabilir, ancak sunabilecekleri çok şey var. Lezzetli peynirlerin yanı sıra İsviçreliler çikolata konusunda da oldukça başarılı.

        • 21

          20. BELÇİKA: MOULES FRITES

          Belçika'da midye ve patates kızartması, ABD'de hamburger ve patates kızartması kadar yaygındır. Sade, buharda pişirilmiş midye veya köri tozu gibi ekstra tatlar ile ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından her sene sıklıkla tercih ediliyor.

          Kaynak: Travel Channel

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