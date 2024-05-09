Lezzet atlası: Dünyadaki 20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 yemeği!

18. GÜNEY AFRİKA: BİLTONG

Biltong, sığır eti ve devekuşu da dahil olmak üzere çeşitli baharatlı, kurutulmuş ve işlenmiş etlerden yapılır. Genellikle atıştırmalık olarak yenir ve kurutulmuş dana etinin daha tuzlu bir versiyonu gibi tadı vardır. Yerlilerin çoğu et şeritlerini doğrayıp güveçlere veya keklere de ekliyor. Ülkede ayrıca biltong aromalı peynir çeşitleri ve patates cipsi de tüketiliyor.