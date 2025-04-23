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        Haberler Bilgi Magazin Leyla Okay kimdir, kaç yaşındaydı? Leyla Okay neden vefat etti, hastalığı neydi? Leyla Okay hayatı ve oynadığı dizi ile filmler

        Ünlü isimden acı haber! Leyla Okay kimdir, kaç yaşındaydı?

        Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen ismi Leyla Okay'dan acı haber geldi. Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi pek çok dizide rol alan usta oyuncu, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Okay, kariyeri boyunca hem ekranlarda hem sahnelerde iz bırakan performanslara imza atmıştı. İşte Leyla Okay hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:25 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:25
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        Leyla Okay kimdir?
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        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferhunde Hanımlar’dan Teşkilat’a birçok başarılı projede yer alan Leyla Okay, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Tiyatro sahnesinde de uzun yıllar boyunca adından söz ettiren oyuncunun vefatı, sanat dünyasında derin bir boşluk yarattı. Sevenlerini yasa boğan bu kayıp, sanatçının kariyerindeki izleri bir kez daha hatırlattı. İşte Leyla Okay hayatı ve oynadığı dizi ile filmler...

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        Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" cümlelerine yer verildi.

        LEYLA OKAY KİMDİR?

        Leyla Okay 1963 yılında Ankara'da doğdu. Lise yıllarında kendi çabaları ile tiyatroya başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. TRT'nin birçok tiyatro projesinde sahne aldı. Bunlardan en önemlisi, 90'ların başında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Yakıştır" isimli programda oynan tiyatrolar oldu. İlk oyunculuk deneyimini Dostlarımız dizisinde gerçekleştiren Okay, sonraki yıllarda Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yamak Ahmet, Yalancı Bahar, Anne, Teşkilat gibi çeşitli dizilerde rol oynadı.

        Fotoğraf: Instagram

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