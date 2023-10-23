Lexus minivan modeli LM'i Türkiye'de getirdi

REKLAM advertisement1

Japon premium otomobil üreticisi Lexus, minivan modeli LM'i Türkiye’de satışa sundu.

Markanın LS Sedan, LC Coupe gibi amiral gemisi modellerinde kullandığı isimlendirmeye uygun olacak şekilde LM, yani 'Luxury Mover' modeli, 4 kişilik VIP ve 7 kişilik versiyonlara sahip.

Markanın, yeni NX ile başlattığı, RX ve RZ ile devam eden yeni döneminin dördüncü modeli olan LM, markanın yeni tasarım dilini, platformunu, güç ünitelerini ve en son teknolojilerini kullanıyor.

HIBRIT MOTOR İLE GELDİ

Lexus, LM modelinin tüm versiyonlarında 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden kendi kendini şarj eden hibrit sistemini kullanıyor.

LM 350h, yeni NX 350h ve RX 350h modellerinde de yer alan aynı sistemle donatıldı. 250 beygir güç üreten LM 350h, 239 Nm tork değerine sahip.

7 koltuklu ve 4 koltuklu LM modelleri, E-Four elektronik dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, modelin 4 kişilik VIP versiyonu 10 milyon 900 bin TL'den, ile 7 kişilik versiyonu ise 8 milyon 900 bin TL'den satışa sunuldu.

LM, 5.130 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.945 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks aralığı 3.000 mm’lik aks aralığına sahip.