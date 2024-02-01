Lewis Hamilton resmen Ferrari'de: Mercedes ayrılığı açıkladı!

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Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşmaya vardı.

Ferrari'den yapılan açıklamada Lewis Hamilton'ın 2025 yılında takıma katılacağı duyuruldu. Carlos Sainz'ın yerini alacak olan Hamilton, Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

39 yaşındaki Hamilton, F1'deki son şampiyonluğunu 2020'de yaşamıştı. Büyük Britanyalı pilot bu zaferle şampiyonluk sayısını 7'ye çıkarmış ve Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.

2007 yılında F1 kariyerine başlayan Hamilton, kazandığı 103 yarışla bu alanda zirvede yar alıyor. MERCEDES DE AYRILIĞI AÇIKLADI Mercedes, 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'un 2024 yılında bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024