Levent Yüksel Cuma İş Çıkışı'nda...

İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri 1993 yılında Med Cezir albümü ile büyük bir çıkış yakalayan Levent Yüksel ile devam ediyor

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirdiği ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri, 30 Eylül’de Levent Yüksel ile devam ediyor.

1993 yılında Med Cezir albümü ile büyük bir çıkış yakalayan ve Türk pop müziğine Tuana, Kadınım, Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk, Zalim gibi unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Levent Yüksel, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek. Cuma İş Çıkışı konserlerinde 7 Ekim’de Sufle sahne alacak.

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