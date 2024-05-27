Levent Yüksel: 45 yıl sonra aynı sahnede
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, lise yıllarında sahnede olduğu bir fotoğrafını paylaştı. 45 yıl sonra aynı sahneye çıkan Yüksel, duygularını dile getirdi
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Levent Yüksel, Antalya Lisesi'nde öğrencilik yıllarında sahne aldığı yerde 45 yıl sonra konser verdi.
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Lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı şunları söyledi: Bu fotoğraf 15 yaşında Antalya Lisesi’nde okuyan ve sahneye çıkıp bas çalan Levent.
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Videoda ise Levent’in 45 sene sonra doğduğu yerde sahnesine davet ettiği ilkokul öğrencisi koro arkadaşları var. Çocukluğum, ilk gençliğim Antalya’ya selam olsun. Videonun sonundaki küçük arkadaşıma sesleniyorum; o gurur bana ait.
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Levent Yüksel, geçtiğimiz aylarda da nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel; "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" notunu düşmüştü.