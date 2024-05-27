Binlerce Parisli Champs-Élysées'de piknik yaptı
Binlerce Parisli, Champs-Élysées bulvarının yavaş yavaş Parislilerden kopuşunu durdurmak için mücadele eden yerel tüccarlar ve işletmelerden oluşan bir komite tarafından düzenlenen dev bir ücretsiz piknik amacıyla bulvarda bir araya geldi. 4 bini aşkın kişi, 216 metre uzunluğundaki piknik örütüsünün üzerinde piknik yaptı.
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Bir zamanlar Parisliler için gözde bir gezinti yeri olan Champs-Élysées, popüler mağazaların ve sinemaların yerini lüks butiklere bırakması ve caddenin zengin turistlerin uğrak yeri haline gelmesi nedeniyle son yıllarda yerel halk tarafından giderek terk edildi.
Eğlence mekânları ile kitap, plak ve giyim mağazaları ortadan kalkarken, bunların yerini cadde üzerinde turistler için önemli bir çekim gücüne sahip olan lüks ve üst sınıf spor malzemeleri mağazaları aldı.
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Yaklaşık 273 bin kişi 'le grand pique-nique' etkinliğine katılmak için başvuruda bulundu ve organizatörler tarafından 'dünyanın en büyük masa örtüsü' olarak tanımlanan 216 metre uzunluğundaki kırmızı-beyaz kareli piknik örtüsü üzerinde her biri en fazla altı misafirle birlikte oturmak üzere 4 bin 400 kişi seçildi.
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Etkinliği düzenleyen 180 üyeli Champs-Élysées komitesinin başkanı Marc-Antoine Jamet, "Bu, Parislilere 'Champs-Élysées'ye geri dönün' demenin ve caddenin sadece lüks alışveriş için olmadığını göstermenin bir yolu" dedi.
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Aralarında on yıllardır Fransız film ve müzik yıldızlarının uğrak yeri olan saygın Fouquet's Brasserie'nin de bulunduğu sekiz ortak restoran, jambonlu bagetlerden sezar salatalara, crudités'lerden makaronlara kadar birçok çeşit yemek sağladı.
Etkinliğin onur konuğu eski Élysée Sarayı şefi Guillaume Gomez, "Binlerce insan dünyanın en tanınmış caddelerinden birinde, Zafer Takı'nı görecek şekilde piknik yapıyor. Bu gerçek bir popüler ve gurme kutlama" dedi.
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Piknikçiler coşkuluydu. "Gökyüzü masmavi, güneş var, Champs-Élysées'nin ortasında oturuyoruz. Oldukça şanslıyız, değil mi?" diyen piknikçiler, bulvarın kaybolan ruhunun yeniden kazandırılmasında pay aldıkları için oldukça mutluydu.
Komite, ikonik caddenin son 30 yılda değişen tüketici alışkanlıklarının yanı sıra sarı ceketliler protestoları ve pandemi gibi krizlerin kurbanı olarak 'ihtişamını kaybettiği' konusunda defalarca uyarıda bulundu.
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Bununla birlikte, Fransız-Amerikan şarkıcı Joe Dassin'in 1960'ların sonunda, caddenin popülerliğinin zirvesinde olduğu dönemde ünlü bir şarkıda mırıldandığı gibi, "Champs-Élysées'de istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz" sözünün üzerinden uzun yıllar geçti.
Caddenin son sineması olan ve 1937 yılında açılan UGC Normandie önümüzdeki ay kapanacak. Bu, bilet satışlarının düşmesi ve UGC'nin Champs-Élysées ziyaretçilerinin demografisinde 'önemli bir değişiklik' olarak adlandırdığı durum nedeniyle son yıllarda kapanan üçüncü sinema olacak.
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