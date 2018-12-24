Türk Telekom’un (TT) Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’deki (OTAŞ) yüzde 55’lik hissesi, OTAŞ’a kredi veren bankaların iştiraki ile kurulan özel amaçlı şirkete devredildi. Peki, hisselerin devri için kurulan şirkete neden “Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.” (LYY) adı verildi?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu ismin sırrının, 10 yıl önce ABD’de yapılan bir uygulamaya dayandığı ortaya çıktı.

Finans dünyasının 2008 yılında patlak veren küresel krizi ile tanıştığı özel amaçlı şirket, diğer adıyla SPV (Special Purpose Vehicle) kavramı ilk olarak krizin fitilini ateşleyen ABD’deki mortgage şirketlerini kurtarmak için kullanılmıştı.

Bear Stearns ve AIG’nin borç verme birimini bu şekilde kurtarmak için New York Fed tarafından bir SPV oluşturuldu. Bu SPV’nin adına da Maiden Lane LLC adı verildi.

MANHATTAN’DAN GELİYOR

Bu isim aynı zamanda Manhattan’daki New York Fed’e ev sahipliği yapan caddenin de adıydı. Diğer bir deyişle mortgage krizinden etkilenen büyük kuruluşları kurtarmak için oluşturulan özel amaçlı şirkete, kurtaran kurumun bulunduğu yerin adı verilmişti.

Türk Telekom’daki OTAŞ hisselerini devralan bankaların merkezi de Levent’te bulunduğu için kurulan özel amaçlı şirkete Levent adının verildiği öğrenildi. Ticaret Sicil kayıtlarındaki bilgilere göre Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’nin merkezi de Sabancı Center’da bulunuyor.