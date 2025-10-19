Levent Mercan: Elimden gelenin en iyisini yaparım

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARIM"

İşte Levent Mercan'ın açıklamaları:

"Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antreman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet...

Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."