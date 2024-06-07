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        Haberler Gündem 3. Sayfa Levent Cin eşi Emine Cin'i 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış | Son dakika haberleri

        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!

        İstanbul'da, boşanma aşamasındaki eşi Emine Cin'i, silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Levent Cin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı koca mahkemede yaptığı savunmada, "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim. Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:05
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        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
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        İstanbul Fatih'te, 24 Ekim 2022'de akşam saatlerinde karşılaşan Emine Cin ile sanık Levent Cin arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın yanında getirdiği tabancayla, eşine 5 kez ateş ettiği ifadesi yer aldı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Levent Cin'in, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Levent Cin ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        SAVCI CEZA TALEP ETTİ

        Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        "BİBER GAZI YEMEMDEN DOLAYI OLDU"

        Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Levent Cin, "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim. Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydı." dedi.

        İNDİRİMSİZ 'AĞIR MÜEBBET HAPİS" ALDI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cin'i, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

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        #Emine Cin
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