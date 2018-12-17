Levadiakos: 1 - Paok: 2

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Levadiakos - Paok maçı oynandı.Levadiakos maça şu 11'le başladı: Vladimir Bajic, Athanasios Panteliadis, Panagiotis Liagas, Nikolaos Katharios, Georgios Zisopoulos, Petros Giakoumakis, Zisis Karahalios, Marko Stanojevic, Pavlos Mitropoulos, Savvas Tsabouris, Fotis IoannidisPaok ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Alexandros Paschalakis, Fernando Varela, Alin Tosca, Jose Angel Crespo, Leo Matos, Mauricio, Pontus Wernbloom, Diego Biseswar, Aleksandar Prijovic, Amr Warda, Leo JabaDakikalar 41'i gösterirken Aleksandar Prijovic, konuk takımın ilk golünü kaydetti. Maçın ilk devresi 0-1 bitti. İlk 45 dakikada Paok futbolcusu Leo Matos ile Levadiakos futbolcuları Panagiotis Liagas, Athanasios Panteliadis sarı kart gördü. 46. dakikaya gelindiğinde Paok, Diego Biseswar ile gol buldu: 0-2.75. dakikada Georgios Zisopoulos skoru 1-2 olarak değiştirdi.İkinci yarıda Levadiakos oyuncusu Savvas Tsabouris sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Paok ekibinde Pontus Wernbloom oyundan çıktı, Evgen Shakhov yerine girdi Mücadelenin 2. 45 dakikasında Levadiakos ekibinde Nikolaos Katharios, Zisis Karahalios, Petros Giakoumakis oyundan çıktı, Lenny Nangis, David Manga, Marko Markovski yerine girdi, Paok takımında ise Jose Alberto Canas ve Omar El Kaddouri girerken Mauricio ve Leo Jaba çıktı. Maçı Paok 1-2 kazandı.İddaa 520 koduyla açtığı bu maçta Paok kazanır bahsine oynayanlara 1.40 oranını kazandırdı.Levadiakos son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 yenilgi almış oldu. Paok ise 3 galibiyet, 2 yenilgilik performansa sahip.