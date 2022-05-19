Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı

AA

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.