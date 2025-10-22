Leroy Sane: Önemli olan oyundu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimbt'i 3-1 yenen Galatasaray'ın oyuncularından Leroy Sane, galibiyeti değerlendirdi.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNDU"

Sane, bireysel skor katkısı olmasa da takım performansından memnun olduğunu vurguladı:

"Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

Alman futbolcu, taraftarlara da teşekkür etti:

"Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."