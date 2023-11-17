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        Haberler BBC Yaşam Leonid meteor yağmuru nedir, hafta sonu nerede ve ne zaman izlenebilir?

        Leonid meteor yağmuru nedir, hafta sonu nerede ve ne zaman izlenebilir?

        Yıllık meteor yağmurlarının en gösterişlilerinden biri olan Leonid, Cumartesi ve Pazar günü Kuzey Yarımküre'nin büyük kısmında görülecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 17.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:10
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        Leonid meteor yağmuru nedir, hafta sonu nerede ve ne zaman izlenebilir?
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        BBC TÜRKÇE

        Leonidler her yıl Kasım ayının ortasında aynı zamanda görülebilir. Getty Images

        Leonidler her yıl Kasım ayının ortasında aynı zamanda görülebilir.

        Yıllık meteor yağmurlarının en gösterişlilerinden biri olan Leonid, Cumartesi ve Pazar günü Kuzey Yarımküre'nin büyük kısmında görülecek.

        Hızlı ve parlak meteorlarla karakterize edilen Leonidleri görmek için en iyi zaman, gece yarısından sonra olacak.

        Leonidleri çıplak gözle görmek mümkün ancak görüş mesafesini etkileyeceğinden şehir ışıklarından uzaklaşmak ve bulunduğunuz yerdeki hava durumunu kontrol etmek önemli.

        Aslan Takımyıldızı'nda yer aldığı için Leonid ismi verilen bu meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

        Leonid, Güneş'in etrafındaki yolunu izlerken arkasında, bazıları bir kum tanesi kadar küçük olan döküntülerden oluşan bir yol bırakan Tempel-Tuttle Kuyruklu Yıldızı ile ilişkili.

        Bu döküntüler saniyede 70 kilometre hızla Dünya'nın atmosferine girdiğinde buharlaşıyor ve meteor olarak bilinen muhteşem ışık çizgileri oluşturuyor.

        Londra'da Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden astronom Dr. Affelia Wibisono, "Leonidler çok hızlı hareket ettikleri için çok parlak olabilirler, bu nedenle biraz daha yeşil veya mavi de görünebilirler" diyor ve ekliyor:

        "Leonidler sırasında bazen ateş topları da görürüz ve bunlar bir yıldızı ya da gezegeni gölgede bırakabilir."

        Leonid meteor yağmurunu nasıl izlemeyeliyiz?

        Göktaşları, Kuzey Yarımküre'nin büyük kısmında, gökyüzünün bulutsuz olduğu yerlerde görülebilecek.

        Dr. Wibisono, Ay'ın Cuma akşamı erken saatlerde batacağını, yani gökyüzünün karanlık olacağını, böylece hava izin verdiği sürece meteorları görme şansının daha yüksek olacağını söylüyor.

        Şehir ışıklarından uzakta, tercihen yüksek binaların da olmadığı, geniş ve açık bir manzaraya sahip, karanlık bir nokta bulmaya çalışın.

        Dr Wibisono, "İzlemesi oldukça eğlenceli ve dışarı çıkıp aramaya gerçekten değer bir an olaca. Bence meteor yağmurlarının en güzel yanı, onları görmenin kolay olması, ekipmana ihtiyacınız olmaması, tek yapmanız gereken yukarı bakmak" diyor.

        Greenwich Kraliyet Gözlemevi, astronomide her zaman olduğu gibi meteor izlemenin bir bekleme oyunu olduğunu, bu nedenle yanınıza rahat bir koltuk almanızı ve uzun bir süre dışarıda kalabileceğiniz için sıkı giyinmenizi tavsiye ediyor.

        Eğer hafta sonu Leonid'i görmezseniz endişelenmeyin. En iyi zamanı bu ama meteor yağmurunu 30 Kasım'a kadar yakalamak mümkün.

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