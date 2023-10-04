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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'nun 'Titanic' filminde giydiği kostüm satışa çıkarılacak - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'nun 'Titanic' filminde giydiği kostüm satışa çıkarılacak

        Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun, Kate Winslet ile başrolleri paylaştıkları 'Titanic'te giydiği keten pantolonlar, beyaz yakasız gömlek ve kül rengi yelekten oluşan kostüm, müzayedede satışa çıkarılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:14
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        • 1

          Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı, 11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı, James Cameron imzalı 'Titanik'in gösterime girmesinin üzerinden 26 yıl geçmesine karşın konuşulmaya devam ediyor.

        • 2

          'Titanic'te 'Jack Dawson' karakterine hayat veren Leonardo DiCaprio'nun filmde giydiği kostüm, müzayedede satışa çıkarılıyor. Keten pantolonlar, beyaz yakasız gömlek ve kül rengi yelekten oluşan kostümün 6.6 milyon TL'ye satılması bekleniyor.

        • 3

          Leonardo DiCaprio'nun 'Titanic'teki kostümü müzayedede açık artırma ile satılacak. Kostümün 240 bin dolara yani 6.6 milyon TL'ye satılması bekleniyor.

        • 4

          12 KASIM'A KADAR TEKLİFLER ALINACAK

          Leonardo DiCaprio'nun keten pantolonlarla askıları, beyaz bir yakasız gömlek ve bir kül rengi yelek içeriyor. Teklifler, 9 Kasım'da başlayıp 12 Kasım'da sona erecek.

        • 5

          TOM HANKS'İN KOŞU AYAKKABISI VE BOĞA KAMÇISI DA BULUNUYOR

          Müzayedede ilgi çeken diğer ürünler arasında Tom Hanks'in 'Forrest Gump'ta koşu ayakkabıları ile 'Indiana Jones ve Kader Tapınağı'ndan bir boğa kamçısı da bulunuyor.

          Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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