Leonardo DiCaprio'nun 'Titanic' filminde giydiği kostüm satışa çıkarılacak

TOM HANKS'İN KOŞU AYAKKABISI VE BOĞA KAMÇISI DA BULUNUYOR

Müzayedede ilgi çeken diğer ürünler arasında Tom Hanks'in 'Forrest Gump'ta koşu ayakkabıları ile 'Indiana Jones ve Kader Tapınağı'ndan bir boğa kamçısı da bulunuyor.

Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon