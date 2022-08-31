ADI BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ANILMIŞTI

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, daha önce model Bar Refaeli ve manken Gisele Bündchen gibi birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı.

DiCaprio'nun adı daha önce de Kendall Jenner ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabah kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News.