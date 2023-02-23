Et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Michael Krumholz, lensle uyuduktan sonra gözünde et yiyen bakterinin gelişmesi üzerine ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Miami yakınlarındaki Lake Worth'da spor yönetimi öğrencisi olan Krumholz, geçtiğimiz yıl aralık ayında günlük kontakt lenslerini taktıktan sonra 40 dakika uyuduğunu, uyandığında sol gözünün kan kırmızısı olduğunu ve görüş kalitesinin de bozulduğunu söyledi.

BİR AY SONRA TEŞHİS KONULDU

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, durumu önemsemeyen ve lenslerini çıkarıp hayatına devam eden Krumholz, ilerleyen günlerde yavaş yavaş görme yetisini kaybetmeye ve dayanılmaz bir acı hissetmeye başladı.

Bir ay süren belirsizlikten sonra nihayet kendisine akanthamoeba keratiti (AK) olarak bilinen ve kalıcı ve önemli görme kaybına neden olabilen et yiyen bakteriyel bir enfeksiyon teşhisi konuldu. Krumholz'un sol gözü artık televizyondaki parazite benzettiği 'siyah ve gri' yanıp sönen renkler dışında bir şey göremiyor. Doktorlar kornea naklinden sonra görüşünün sadece yüzde 10'unu geri alabileceğini söylüyor.

SOSYAL HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENDİ

Enfeksiyon onu işinden ve arkadaşlarıyla sosyalleşmek, beyzbol oynamak ve spor salonunda çalışmak gibi hobilerinden vazgeçmek zorunda bıraktı.

Krumholz, "21 yaşındayım, sektörde spor yönetimi türünde bir iş bulmaya çalışıyorum; ancak bunu yapmak imkansız gibi görünüyor. Bu günlerde iş yok, sosyal hayat yok. Sadece sosyal medya günü geçirmenizi sağlıyor" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZİYET DE ACI VERİYOR

Krumholz'nun gözünde ayrıca fotosensitivite gelişti; yani doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında bu durum onun için acı verici oluyor. Bu nedenle artık zamanının çoğunu perdeleri kapalı ve güneş gözlüğü takarak geçiriyor.

Krumholz, enfeksiyondan önce 2-3 yıl boyunca günlük kontakt lens kullanmıştı ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Bu durum nadir görülen bir bakteriyel enfeksiyon olsa da her yıl kontakt lens kullanan bir milyon kişide 1-2 vakaya rastlanıyor.

Enfeksiyona neden olan bakterilerin normalde zararsız ve çok yaygın olduğu belirtilirken, göllerde, akarsularda, okyanuslarda ve toprakta bulunduğu, ayrıca musluk suyuna, ısıtma, havalandırma ve klima ünitelerine de girebildiği kaydedildi. Bakterilerin mikro yırtıklar ve sıyrıklar yoluyla göze girdiklerinde enfeksiyonu tetikleyebildikleri belirtildi.

Haberde kontakt lens kullanan herkesin risk altında olduğu; ancak kontakt lenslerini uyurken çıkarmayanlarda daha yüksek risk olduğu; çünkü bunların aşınmalara yol açabildiği ifade edildi. Gözde kalan lens, ayrıca geceleri korneayı oksijenden mahrum bırakıyor; bu da bakteriyel bir enfeksiyonla savaşma yeteneğini azaltıyor.

KORNEA NAKLİ YAPILACAK

Krumholz, şunları söyledi: "Lenslerim (uyandıktan sonra) gözümün içinde yüzüyormuş gibi hissettim, gerçekten gözüm tahriş olmuş hissettim. Ben de lenslerimi çıkardım ve hiçbir sorun yoktu. Ertesi sabah uyandım, beyzbol oynamaya gittim ve lenslerimi hemen çıkarmak zorunda kaldım. Aileme "Göz doktoruna gitmeliyim, bir sorun var" dedim. Gözümde pembe bir şey olduğunu düşündüm, doktor gözümün arkasının fotoğrafını çekti ve bir şeylerin yolunda olmadığını söyledi."

Doktorlar Krumholz'a başlangıçta herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) teşhisi koydu. Ancak antibiyotiklerle tedavi edilmesine rağmen, gözündeki iltihaplanma her geçen gün daha da kötüleşti. Sonraki doktorlar farklı bir tedavi uyguladı ancak gözündeki iltihap daha da kötüleşti. Beş göz doktoru ve iki kornea uzmanı nihayet 21 Ocak'ta gözünden bir parça aldı ve AK pozitif çıktı.

Enfeksiyonun neden olduğu acı hakkında konuşan Krumholz şunları söyledi: "Böyle bir acıyı açıklayamam. Sürekli bir şok gibi, sürekli bir ağrı. Acı toleransımla gurur duyuyorum ama acıdan çığlık atıyordum. Bana bu teşhisin konulduğu ilk iki hafta, böyle bir ağrı yoktu."

Krumholz teşhis konulduktan sonra konjonktival flep ameliyatı geçirdi. Bu prosedürde cerrahlar hastanın gözündeki 'beyazı' kesip parazitle savaşmasına yardımcı olmak için göz bebeğinin üzerine koyuyor. Korneanın iyileşmesine yardımcı olmak için bir süre açık bırakılıyor.

Krumholz ayrıca, kanserli ve kanser öncesi hücreleri yok etmek için ışık enerjisi ve bir ilaç kullanılan, genellikle kanser hastaları için ayrılmış fotodinamik terapi aldı. Doktorlar görme yetisinin bir kısmını geri kazanması için hastaya kornea nakli yapılmasını önerdi. Geçen hafta nakil olması planlanıyordu ancak doktorlara gittiğinde gözündeki enfeksiyonun hala devam ettiği ve nakil olamayacağı söylendi.

Krumholz, şunları söyledi: "Tüm bunlar bittikten sonra kornea nakli olursam, görüşümün yüzde 10'unu bile geri alabilirim. Bununla ilgili en acı verici şey beklemek. Çok fazla ilaç ve göz damlası kullanıyorum ve 21 Ocak'tan bu yana, yani yaklaşık bir aydır tedavi görüyorum. Ancak enfeksiyon hala devam ediyor. Biyopsi yaptılar ve büyümesi durdu ama tamamen yok olmuş değil."

Bu durumun hayatını nasıl etkilediği sorulduğunda ise Krumholz şu ifadeleri kullandı: "Hastaneyi ziyaret etmek dışında evden dışarı çıkamadım. Eskiden araba kullanırdım. Hobilerim beyzbol oynamak ve spor yapmaktı ama şimdi bunları yapamıyorum."

İnsanlara lensle uyumanın zararlı olduğunu ve bu şekilde asla uyumamak gerektiğini söyleyen Krumholz, uyurken lens takmanın risklerini duyurmak için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. GoFundMe'de yayınlanan bağış kampanyasında, hedeflenen 10.000 doların şu ana kadar 3.000 doları toplandı.

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