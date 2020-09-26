Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına elenmenin şokunu yaşayan Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerin başında Jeremain Lens vardı. Büyük umutlarla transfer olduğu siyah-beyazlılarda bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Hollandalı futbolcu, Portekiz ekibi ile yapılan maçta da saç baş yoldururken kredisini de tamamen tüketti. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; yönetim Lens'i kadro dışı bırakmak için harekete geçti.

YA FESİH YA KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta en yüksek maliyetli isimlerden olan Hollandalı futbolcu, indirim konusunda yönetime başından beri olumlu yanıt vermezken gelen teklifleri de kabul etmedi. Sergilediği futbolla da büyük tepki çeken Lens'le sözleşme feshini yeniden görüşecek olan yönetim, yine olumsuz yanıt alması halinde 32 yaşındaki kanat oyuncusunu tıpkı Isimat-Mirin ve Douglas gibi kadro dışı bırakacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, böylece yeni transfer Aboubakar için de yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

TOPLAM MALİYET 12.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Sunderland'den 5.5 milyon Euro maliyetle transfer ettiği Lens, 3 sezonda sırasıyla 2.2 milyon Euro, 2.25 milyon Euro ve 2.3 milyon Euro garanti ücret kazandı. 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Hollandalı futbolcu, takımda kalması halinde bu sezon 1.95 milyon Euro, gelecek sezon ise 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.

Lens'in siyah-beyazlı kulübe maliyeti şu ana kadar 12.5 milyon Euro'yu bulurken bu büyük maddi yüke karşın beklenen verim bir türlü alınamadı.