'Âlem', müzikseverlerin karşısında
Hacibab'ın, yeni teklisi 'Âlem' müzikseverlerle buluştu
Giriş: 11.12.2024 - 23:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:25
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Hacibab, yeni teklisi 'Âlem' ile müzikseverlerin karşısında.
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Yayımladığı ilk tekliyle kısa sürede dikkat çeken şarkıcı, 'Âlem'de hız kadar dayanıklılığın da önemine değiniyor.
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'Âlem'de; asker düşleri, uzun yollarda tır şöförleri, evinde duramayanlar ve 2'nci derece yanık tedavilerinde uygulanacak yöntemler var.
'Âlem', Balbazar Records aracılığıyla yayına girdi.
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