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        Haberler Bilgi Spor Leganes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? (İspanya LaLiga) Leganes - Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Leganes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

        La Liga'da şampiyonluk yarışına hız kesmeden devam eden Barcelona, bugün Leganes deplasmanında kritik bir sınav verecek. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a karşı aldığı farklı galibiyetin moralini sahaya yansıtmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybıyla ezeli rakibi Real Madrid'le arasındaki farkı açma şansını kaçıran Barcelona, bu kez aynı hatayı tekrarlamamakta kararlı. Peki, Leganes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Leganes - Barcelona maçı yayın bilgisi...

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        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:10
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        • 1

          Barcelona, La Liga’da şampiyonluk yolunda hata yapma lüksünün kalmadığı haftalara girerken, bu kez Leganes’e konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybıyla yarışın iyice kızıştığı ligde, gözler Katalan ekibinin alacağı sonuçta olacak. Peki, Leganes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? (İspanya LaLiga) Leganes - Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          LEGANES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Leganes-Barcelona maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

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        • 3

          LEGANES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Municipal de Butarque'de oynanacak Leganes-Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        • 4

          Barcelona, Leganes’e konuk olduğu son dört karşılaşmada bir mağlubiyet ve üç galibiyet aldı. Hansi Flick’in öğrencileri bu sezon ligde oynadığı son 11 karşılaşmada mağlup olmadı.

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