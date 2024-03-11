Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, Thomas Henry'ye kafa atınca kovuldu!

İtalya Ligi'nde Lecce, Hellas Verona'yı ağırladı. Ligde kalma mücadelesi veren iki takım mücadelesi konuk takımın 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Maçın ardından iki takım arasında gerginlik yaşandı. Son düdükle birlikte sahaya dalan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

Darbenin ardından Henry kendini yerde bulurken, maçın hakemi; teknik direktör ve futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Yaşananların ardından açıklama yapan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, "Kesinlikle sahaya bunun için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Bunun için özür dilerim" dedi.

KOVULDU!

Olay sonrası D'Aversa ile bir toplantı gerçekleştirilen Lecce yönetimi, rakip futbolcuya kafa atan İtalyan teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.