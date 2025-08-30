Lecce: 0 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Milan deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 2. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Lecce'yi 2-0 yendi.
Via del Mare Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın 66. dakikasında Ruben Loftus-Cheek ile öne geçen Milan, Christian Pulisic ile 86. dakikada bir gol daha buldu.
Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Milan, sezondaki ilk galibiyetini aldı.
Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetiyle başlamıştı.