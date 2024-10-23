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        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron ve Bronny James, NBA'de tarihe geçti! - Basketbol Haberleri

        LeBron ve Bronny James, NBA'de tarihe geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen 39 yaşındaki ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James ile 20 yaşındaki oğlu Bronny James, Lakers'ın sezon açılışı karşılaşmasında NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:49
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        LeBron ve Bronny James tarihe geçti!
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        NBA'de 2024-2025 sezonu, iki karşılaşma ile başladı. Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.

        Lakers'ta LeBron James ve oğlu Bronny, ev sahibi ekibin taraftarlarından büyük bir alkış alarak ikinci çeyreğin bitimine dört dakika kala birlikte oyuna girdi. LeBron James, oğluyla oyuna girip tarih yazmadan önce 13 dakika süre almıştı.

        NBA All-Star'a 20 kez seçilen tek oyuncu olan LeBron James, geçen sezon NBA'de 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu olmuştu.

        Lakers, Anthony Davis'in 36 sayı, 16 ribaunt kaydettiği yeni sezondaki ilk maçında Timberwolves'u 110-103 yendi. Lakers'ta LeBron James, 16 sayı kaydederken oğlu Bronny ise babasıyla oynadığı ilk maçta aldığı 2 dakika 41 saniye süresince sayı katkısı veremedi.

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        Timberwolves'da Anthony Edwards'ın 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        BEYZBOL'DA DA BABA-OĞUL İKİLİSİ BİRLİKTE OYNAMIŞTI

        Ken Griffey Sr. ve Ken Griffey Jr., Amerika Ulusal Beyzbol Ligi'nde (MLB) baba ve oğlu olarak ulaştıkları benzer bir başarıya tanıklık etmek için karşılamanın oynandığı salondaydı.

        Beyzbol'daki baba ve oğul Griffey ikilisi, 1990 ve 1991'de Seattle Mariners takımı ile beyzbolun ilk baba-oğul ikilisi olarak birlikte 51 maç oynamıştı.

        SON ŞAMPİYON CELTICS YENİ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

        Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks'i konuk etti.

        Celtics, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'un 37 sayı attığı maçta Knicks'i 132-109 yendi.

        Knicks'te Jalen Brunson ve Miles McBride'ın 22'şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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