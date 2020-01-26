26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, deplasmanda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'a 108-91 yenildi.
Karşılaşmada 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle oynayan LeBron James, en skorer üçüncü basketbolcu olarak NBA tarihinine geçti. Kobe Bryant'ı geride bırakan ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan LeBron James'in önünde 36 bin 928 sayıyla Karl Malone, 38 bin 387 sayıyla da Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.
Lakers'ta 31 sayı üreten Anthony Davis, maçın en skorer ismi oldu.
Ev sahibi takımda Ben Simmons 28 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 29 sayıyla oynadı. 23 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 9 sayı, 1 asistlik performans sergiledi.
CEDİ'NİN 18 SAYISI YETMEDİ
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls'a 118-106 mağlup oldu.
Bulls'ta 44 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Zach LaVine, galibiyette önemli rol oynadı. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 sayı üretti.
Cavaliers'ta ise Kevin Love 20 sayı, 11 ribaunt, Larry Nance 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Karşılaşmada 30 dakika süre alan Cedi Osman ise 18 sayı, 6 asist, 1 ribauntla salondan ayrıldı.
Bu arada, Cedi Osman'ın maç öncesinde Elazığ'daki depremin mağdurları için başlattığı kampanyaya, aralarında Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Işıl Alben'in de yer aldığı çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.
Cedi Osman ve takım arkadaşı Larry Nance'in maçtaki her üçlük sayı için 200 dolar bağışladığı kampanyada depremzedeler için 385 bin lira yardım toplandı.
SONUÇLAR
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 112-107
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-121
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-113
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 106-118
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 108-91
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