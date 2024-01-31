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Kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminler bakımından zengin bir besin olan nohut, mideye iyi gelir ve kalbi korur. Yemeklerde, salatalarda ve mezelerde tercih edilir. Leblebinin faydaları ve zararları nelerdir? Leblebinin faydaları İbrahim Saraçoğlu. Leblebi yemek neye iyi gelir? Hamilelikte leblebi yenir mi? İşte, merak edilen detaylar.

Leblebinin Faydaları

Anne sütünü arttırır: Folik asit kaynaklarından biri olan leblebi anne adaylarına önerilmektedir. Öyle ki hamilelik döneminde miden bulantısını da öner. Düzenli miktarlarda tüketildiğinde folik asit ihtiyacını karşılar. Emziren annelerin tüketmesinde de yarar vardır. Anne sütünün miktarını yükseltir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçerdiği yüksek vitamin ve mineralden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak için ara öğünlerde leblebi tüketebilirsiniz. Ayrıca ishali durdurucu etkisi sebebiyle de tercih edilmektedir. Leblebi ile ayran veya muz tüketimi ishali durdurur.

Uzun süre tok tutar: Ara öğünlerde tokluk hissi sağlar; lifli yapısı sayesinde zayıflama sürecinde önemli rol alır. Açlık hissini yatıştırmak için bir avuç leblebi tüketebilirsiniz.

Kolesterolü dengeler: Sarı leblebi üzerine yapılan araştırmalar ışığında kötü kolesterol seviyesini düşürmede başarılı sonuçlar vermiştir.

Cilt hücreleri yeniler: Hücre yenilenmesine destek olan leblebi cildi korur. Leblebi tozuyla yapılan maskeler sayesinde cildiniz daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşur.

Kan şekerini düzenler: Leblebi kan şekerini dengeleyen bir besindir. Kan şekeri düzenlendiğinde acıkma ve yorgunluk sorunu da ortadan kalkacaktır. Baş dönmesi ve yorgunluk hissettiğinizde leblebi tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

Kemik gelişimini destekler: İçerdiği kalsiyumla diş ve kemik sağlığını korur. Leblebi tüketerek ileriki yaşlarda yaşanma ihtimali olan kemik erimesi hastalığının önüne geçebilirsiniz.

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Leblebinin Zararları

Fazla leblebi tüketimi kişide alerjik sorunlara neden olabilir.

İçerisinde bulunan yüksek posa nedeni ile fazla miktarda leblebi tüketimi hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi sindirim problemlerine ve karın ağrısına sebebiyet verebilir.

Karbonhidrat kaynağı olması sebebiyle aşırı tüketimi kilo artışlarına sebebiyet verebilir.

Kronik kabızlık sorunu olan kişilerin şikâyetlerini arttırabilir.

Leblebi çeşitleri:

Günümüzde en fazla tüketilen leblebi çeşitleri şunlardır:

Tuzlu leblebi

Şekerli leblebi

Acılı leblebi

Ballı susamlı leblebi

Vanilyalı leblebi

Tarçınlı leblebi

Sade leblebi

Çikolatalı leblebi

Kaymaklı leblebi

Kırık leblebi

Kahveli leblebi

Çıtır leblebi

Pütürlü narlı leblebi

Çilekli leblebi

Tahinli leblebi

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Leblebinin Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu katıldığı bir televizyon programında yüzde oluşan tüylenmeleri gideren doğal bir tarif paylaştı. İşte, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiyesiyle leblebi tozu maskesi tarifi:

Malzemeler:

Yarım çorba kaşığı süt kremi

2 yemek kaşığı leblebi tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çorba kaşığı süt

Tüm malzemeleri bir kâsede krem kıvamına ulaşıncaya dek karıştırın.

Oluşan karışımı tüylerin üzerine sürün ve 20 dakika kurumasını bekleyin.

Kuruduktan sonra ılık suyla lifleyerek yüzünüzden temizleyin

Yüzünüzdeki tüylerden tam anlamıyla kurtulmak için karışımı ayda 2 defa düzenli olarak uygulayın.

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Leblebi Yemek Neye İyi Gelir?

Leblebi mide özsuyunun dengelenmesini sağlayarak reflü, gastrit gibi mide hastalıklarının şikâyetlerinin azalmasını sağlar. Aynı zamanda bu gibi hastalıkları iyileştirici bir rol oynar. Sindirim sistemini düzenler; ishal gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Kalorisi az olduğundan diyet listeleri için vazgeçilmez bir alternatiftir. Tok tutucu özelliğe sahiptir. Enerjiyi arttırır ve yorgunluğu giderir. İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde stres, gerginlik gibi sorunların önüne geçer. Kas ve kemik gelişimini destekler. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu bilinir. Ayrıca böbreklerde kum ve taş oluşumlarını engellediği düşünülmektedir. İçerdiği antioksidan, vitamin ve mineraller kalp sağlığının korunmasına önemli bir rol oynamaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekler. LDL, yani kötü kolesterolün düşürülmesinde etkili besinlerden biridir. Anne sütünü artırma özelliği vardır. Doğum yapmış kadınlara düzenli leblebi tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Mide bulantısını geçirir. Beyin gelişimini ve sağlığını destekler. Odaklanma problemi için yardımcı olur.

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Hamilelikte Leblebi Yenir Mi?

En çok merak edilen soruların başında hamilelikte leblebinin yenilip yenilmediği gelmektedir. Anne adayları gebelik dönemlerinde yediklerine oldukça dikkat etmelidir. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için gerekli vitaminlerin alınıp yararlı besinlerin yenmesi gerekir. Bu sebeple de anne adayları hamilelik döneminde tüketecekleri besinler konusunda oldukça hassastır. Hamilelikte leblebi yemek hem güvenli hem de oldukça yararlıdır. Özellikle hamilelik döneminde baş gösteren bulantıların önüne geçmek için leblebi en iyi alternatif besinlerden biridir.

Leblebinin içerisinde yer alan vitamin, mineral ve aminoasitler bebeğin gelişimine katkı sunarken anne sağlığına da oldukça iyi gelir. Hamilelik döneminde sık sık mide ve sindirim üzerine problemler meydana gelmektedir. Leblebi tüketimiyle bu problemlerin önüne geçilebilir. Sarı leblebinden her gün bir avuç kadar tüketmek anne adayının kalsiyum miktarını artırır; bebeğin anne karnındaki gelişimini destekler. Hamilelikte beyinsel fonksiyonları da desteklediğinden hem annenin hem de bebeğin yorgunluk stres gibi durumları yaşamasının önüne geçer.

Ancak tüketimin aşırıya kaçmaması oldukça önemlidir. Leblebinin fazla tüketimi beraberinde kabızlık ve bir takım problemlerinde getireceğinden özellikle anne adaylarının aşırı tüketimden kaçınması gerekir.

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