Finali ile rekor kırdı

Dünyanın en iyi League of Legends (LoL) takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bu sene de uluslararası bölgelerin en iyi takımları, Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. Suning ve DAMWON Gaming arasında gerçekleşen 2020 Dünya Şampiyonası Finali ise League of Legends tarihinin en çok heyecan uyandıran maçı oldu.
1 MİLYAR SAATTEN FAZLA İZLENDİ
Dünya Şampiyonası, Şanghay Medya Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşen ön eleme aşamasıyla başladı. Dijital bir deneyime dönüşen etkinlikte, karma gerçeklik sahnesiyle sanal olarak yolculuk yapıldı ve Şanghay şehri kapalı ortama getirildi.
Ön eleme maçları, önceki yıllara göre hatırı sayılır ölçüde daha fazla izlendi. 38 ön eleme maçı boyunca taraftarlar 160.92 milyon saat yayın izledi. Bu rakam, 2019'daki aynı dönemdeki verilere kıyasla yüzde 61.76 daha fazla olarak kayıtlara geçti. Dakika başına ortalama izleyici sayısı ise geçen yıldan bu yıla yüzde 87.18'lik bir artış göstererek 3.6 milyona ulaştı. 114 maçtan oluşan Dünya Şampiyonası etkinliği toplamda 1 milyar saatten fazla izlenerek başka bir rekora da imza atmış oldu.
FİNAL MAÇINDA DAKİKADA 23 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞILDI
Şanghay Medya Teknoloji Merkezi'ndeki elemelerin ardından gözler finale çevrildi. Gösteriyi canlı izlemek izlemek için 3 milyon 205 bin 750 taraftar kayıt yaptırdı. Yeni inşa edilen SAIC Motor Pudong Arena'da kısıtlamalardan ötürü yalnızca 6 bin 312 taraftar içeri alındı.
16 dilde ve 21 platformda yayınlanan Dünya Şampiyonası Finali'nin dakika başına ortalama izleyici sayısının 23.04 milyona ulaşarak yeni bir rekor daha kırıldı.
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