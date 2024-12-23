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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam LC Waikiki, düzenin kesin sağlanması durumunda Suriye'de mağazalarını tekrar açacak - İş-Yaşam Haberleri

        LC Waikiki, düzenin kesin sağlanması durumunda Suriye'de mağazalarını tekrar açacak

        LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "(Suriye'den) Bu aralar da bize, 'Bayilik verir misiniz, franchise verir misiniz?' diye talepler gelmeye başladı ama kendimizin iyi bildiği bir coğrafya orası, yakın bir coğrafya" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:25
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        Suriye'deki mağazalarını yeniden açabilir
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        LC Waikiki'nin küresel arenadaki 15. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Küçük, LC Waikiki markasının 5 kıtada, 61 ülkede 1300 mağazayla hizmet verdiğini söyledi.

        LC Waikiki'nin, 2024'te yüzde 55 büyüme kaydederek 207 milyar lira ciro elde ettiği bilgisini paylaşan Küçük, "Markalı ihracat rakamını 1,2 milyar USD'ye yükselttik. 23 ülkede pazar lideri konumuna ulaştık. Markamız, 2 milyon 105 bin metrekare mağaza alanıyla fiziksel yatırımlarını genişletirken haftada 17 milyon misafiri mağazalarında ağırlıyor. Yıl boyunca tüm dünyada 600 milyon ürünü müşterileriyle buluşturuyoruz. 2025 yılında yüzde 40 büyüme hedefiyle cirosunu 290 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Küçük, e-ticaret alanında yüzde 70 büyüme ile 15 milyar lira ciro hedeflediklerini, lojistik ve dijitalleşme alanında 5 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

        Şirketin 2024'teki net karının yüzde 15'ini sosyal yardımlara ayırdığını anlatan Küçük, "14 bin 720 öğrenciye 93 milyon lira eğitim desteği sunduk. 21 milyon ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Her gün 1-2 tır Türkiye'nin muhtelif illerine, muhtelif ilçelerine yardım ulaştırmak üzere hareket eder. Bu yardımlar, Fas'ta deprem olur, Fas'a gider; Balkanlar'da sel olur, Kazakistan'da karmaşa olur, oraya gider. Bu, bizim iftihar ettiğimiz bir konu. Pandemi döneminde LC Waikiki, tüm atölyelerinin aparatlarını değiştirerek maske üretmeye başladı, yaklaşık 120 milyon maske üretti. Epey hastanenin imdadına LC Waikiki yetişti." ifadelerini kullandı.

        35 BİN KADIN İSTİHDAMI SAĞLIYOR

        Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş pazarlarda 2026'da mağaza açma hedeflerinin bulunduğunu söyleyen Küçük, 2026'ya kadar mevcut ülkelerde de derinleşmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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        Küçük, şunları ifade etti:

        "Mottomuz 'İyi giyinmek, herkesin hakkı.' Kaliteyi uygun fiyatla topluma ulaştırmaktı. Giyimi demokratikleştirme politikasıydı. Rakam vermem gerekirse bundan 15-20 yıl önce TÜİK'in rakamları ve diğer rakamlara göre bir aile, gelirinin yüzde 10'unu giyime ayırıyordu. Bugün sadece giyime ayırdığı bütçe yüzde 5,5. Eminim burada LC Waikiki’nin büyük katkısı olmuştur yani yüzde 5 gibi ailenin bütçesine katkı sunuyor. 55 bin kişiye direkt iş veriyoruz, bordromuzda 55 bin kişi var. Çalışanı tasnif ettiğimizde 35 bini kadın. Bizim 6 genel müdürümüz var, 3'ü kadın, biri burada, ikisi farklı birimleri yönetiyor. Yüzde 47 oranında, 2 bin 800 kadın yöneticimiz var. Bankalar dahil tüm sektörlerde en fazla kadın yönetici çalıştıran firmayız."

        Yurt dışı pazarında ülke sayısının yaklaşık 80'i bulacağını anlatan Küçük, "2026'ya kadar 20 ülkeye daha girebiliriz. Latin Amerika, bizim için büyük bir fırsat oldu. Afrika'da da hızlı büyüyoruz. Batı'da da büyümeye başladığımız takdirde hedeflerimizi yakalayabiliriz." şeklinde konuştu.

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        LC Waikiki'nin 3 ana lojistik merkezinin bulunduğunu belirten Küçük, bunlardan birinin İstanbul Esenyurt'ta, diğerinin Yalova'da, bir diğerinin de Aksaray'da olduğunu anlattı.

        Küçük, bu lojistik merkezlere ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizerek, "Binaya teknoloji yatırımı da yapıyoruz. Orada yapay zeka devrede. 30 metre yükseklikte robotlar götürüp ürünleri indiriyor, ürünleri buluyor, sonra adresliyor ve mağaza mağaza ayırıyor. O konuda epey bir yatırım yaptık. Şimdi büyük ülkelere de lojistik merkezi yapmaya başladık. Kazakistan'da yapıyoruz, inşaatını bitirmek üzereyiz. Büyük ülkelere de lojistik merkezi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        "SURİYE, İYİ BİLDİĞİMİZ BİR COĞRAFYA"

        Suriye'de mağaza açmayı düşünüp düşünmedikleri sorulan Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Suriye, daha yeni bir olay, biz de bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda düzen oturur. Savaştan önce Suriye'de bizim mağazamız vardı ve orada hızlı mağazalaşma konusunda gayretlerimiz vardı, kendimiz şirket kurmuştuk. Bu aralar bize, 'Bayilik verir misiniz, franchise verir misiniz?' diye talepler gelmeye başladı ama kendimizin iyi bildiği bir coğrafya orası, yakın bir coğrafya. Eğer düzen olursa, ortalık durulursa oraya kendimiz gideriz. Atölye kurulup kurulmayacağını da zaman gösterecek."

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        Mağazalardaki ithal ve yerli ürünlerle ilgili bilgi veren Küçük, Türkiye'deki mağazalarında ithal ürünlerin yüzde 10 civarında olduğunu, Türkiye'de satıştaki ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının Türkiye'de üretildiğini söyledi.

        Yurt dışında ise bu oranın değiştiği bilgisini paylaşan Küçük, zaman zaman yüzde 50 ithal, yüzde 50 yerli olduğunu belirterek, "Ama bu aralar biraz daha fazla yurt dışı üretimleri artmış durumda. Bu durum döviz kurundan kaynaklı olabilir. Bizim yurt dışında yaklaşık 20-25 yıldan beri çok ciddi bir tedarik deneyimimiz var. Mısır'da, Çin'de mesela. Endonezya'da ve Myanmar'da alım yaptığımız firmalar var." diye konuştu.

        GELİRLERİN YÜZDE 40'I YURT DIŞINDAN

        Enflasyonun altında fiyat artışları yapmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Küçük, yurt dışında da bulundukları ülkenin enflasyonuna göre aynı politikayı yürüttüklerini kaydetti.

        Küçük, gelirlerinin yüzde 60'ının Türkiye'den, yüzde 40'ının yurt dışından olduğunu ifade ederek, yurt dışının her geçen gün makası kapattığını, bu oranın 1-2 yılda yurt dışı lehine yüzde 50'ye ulaşabileceğini söyledi.

        Romanya'da 2009 yılında ilk yurt dışı mağazasını açarak globalleşme yolculuğuna başlayan LC Waikiki, bugün Latin Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada milyonlarca müşteriye ulaşıyor. 2024'te Şili, Guatemala, Fildişi Sahili, Somali ve Moğolistan gibi yeni pazarlara giren marka, güçlü perakende ağıyla dünya çapındaki varlığını daha da pekiştirdi.

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