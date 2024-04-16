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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lazio'lu Felipe Anderson, Palmeiras'la anlaştı - Futbol Haberleri

        Lazio'lu Felipe Anderson, Palmeiras'la anlaştı

        Brezilya ekibi Palmeiras, İtalya temsilcisi Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:15
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        Lazio'dan Palmeiras'a gidiyor!
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        İtalya Ligi'nde 7. sırada yer alan Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat oyuncusu Felipe Anderson, sezon sonunda Brezilya temsilcisi Palmeiras'a transfer oluyor.

        Palmeiras'tan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, temmuz ayında yeni takımının kadrosuna katılacağı belirtildi.

        Anderson'un sözleşmesinin 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

        Brezilyalı futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla 44 maçta 5 gol attı, 7 asist yaptı.

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