Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Son dakika: Lazio kalecisi Provedel, Atletico Madrid'i kafasıyla yıktı! - Futbol Haberleri

        Lazio kalecisi Provedel, Atletico Madrid'i kafasıyla yıktı!

        Lazio kalecisi Ivan Provedel tarih yazdı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başlarken geceye damgasını, İtalyan kaleci vurdu! Atletico Madrid'in 1-0 geride olduğu mücadelede son dakikalarda gol aramak için öne çıkan 29 yaşındaki file bekçisi attığı nefis kafa golüyle takımına beraberliği getirdi! Provedel'in 2020'de Serie B'deyken de böyle bir gol attığı ortaya çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarih yazdı: Altın kafa!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ivan Provedel, Barcelona'nın Manchester City'nin PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosunda geceye damga vuran isim oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla başlarken Lazio, evinde Atletico Madrid karşısında beraberliği son dakikada kurtardı.

        TÜM SAVUNMANIN ARASINDAN VURDU

        Mücadele 1-0'lok skorla Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken 90+4. dakikada İtalyan ekibinin korner kazandığı anlarda Provedel de öne çıktı.

        REKLAM

        Sol kenardan kullanılan köşe vuruşunu Atletico Madrid savunması uzaklaştırırken top yine Laziolu oyuncularda kaldı. Luis Alberto'nun kestiği ortaya iyi hareketlenen Ivan Provedel, Atletico Madrid savunmasının üzerinden yükselerek nefis bir kafa golü kaydetti.

        DÖRDÜNCÜ KALECİ OLDU

        Golden sonra tüm stat ve Laziolu oyuncular çılgına dönerken İtalyan ekibi 1 puanı da bu golle kurtardı ve Devler Ligi'ne yenilgisiz başladı. Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atmış dördüncü kaleci oldu.

        2020'DE DE ATMIŞ!

        Ivan Provedel'in bu kafa golünün, başarılı file bekçisinin kariyerindeki ilk gol olmadığı da ortaya çıktı. 2019-2020 sezonunda Juve Stabia forması giyen 29 yaşındaki eldiven, son dakikalarda yine öne çıkmış ve Ascoli'yi yıkan golü atmıştı. Provedel 2-2 sonuçlanan maçta yine takımına 1 puan getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa