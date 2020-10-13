Lazio'dan Vedat Muriç itirafı

Fenerbahçe'nin 17,5 milyon Euro bonservis ve çeşitli bonus maddeleri ile Lazio'ya sattığı Vedat Muriç için İtalyan kulübünden ilginç bir itiraf geldi.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde koronavirüsün payı büyük" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı.