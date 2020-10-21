Serie A ekiplerinden Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Maça başlayan İtalyan ekibi henüz 6. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Lazio farkı 2'ye çıkardı. Sarı-siyahlılarda Marwin Hitz şanssız bir an yaşadı ve kendi ağlarını sarstı. İlk 45 dakika 2-0'lık skorla tamamlandı.

Mücadelede 71. dakika oynanırken Alman temsilcisi umutlandı. Giovanni Reyna'nın asistinde Erling Haaland farkı 1'e indirdi.

Lazio'nun bu gole cevabı gecikmedi. 76. dakikada Jean-Daniel Akpa-Akpro skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lazio, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Dortmund ise İtalya'dan puansız ayrıldı.